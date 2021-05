Boeing 737, altri contrattempi per l’azienda

Nuove noie per Boeing, la quale si è vista chiedere dagli USA nuovi dati sui sistemi elettrici dei 737 Max, cosa che potrebbe fermarli ancora.

Nessuna pace per i Boeing 737 MAX: stando a informatori di Reuters, le autorità statunitensi avrebbero chiesto all’azienda produttrice dei velivoli nuove documentazioni tecniche, dettaglio che potrebbe protrarre ulteriormente la sospensione dei 90 aeroplani fermati circa quattro settimane fa.

La sfortuna del mezzo ha inizio nel 2018-2019, quando il suo sistema computerizzato ha dimostrato bug fatali che hanno portato alla morte di 346 persone. Da allora, la Federal Aviation Administration (FAA) statunitense è divenuta molto cauta e ha iniziato ha monitorare l’azienda da vicino.

Il recente blocco ha a che vedere con leggeri contrattempi elettrici – di fatto mancava la messa a terra all’unità energetica di backup dell’unità di controllo – che possono essere risolti con l’aggiunta di un semplice cavetto, tuttavia è anche emerso che problemi molto simili siano presenti anche in altre due zone delle cabina di pilotaggio, con il risultato che il Governo chiede ora un’indagine più approfondita.

Oltre a rallentare la ripartenza dei 737, questo intoppo potrebbe alterare a sua volta anche le tempistiche della messa in commercio dei nuovi membri della flotta, i quali sono afflitti dal medesimo errore progettuale. La conseguenza diretta è che nel giro di poche ore il titolo della Boeing ha ricevuto un piccolo scossone, perdendo di colpo più di 4 punti percentuali. FAA e Boeing stanno comunque collaborando per sistemare tutto in tempi contenuti.

