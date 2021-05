A Quiet Place II: il teaser che rivela l’uscita del final trailer

Con A Quiet Place II prossimo all’uscita, è tempo anche di rivelare il final trailer dedicato al lungometraggio horror, e, per annunciarne l’uscita, è stato mostrato un teaser che stabilisce domani, 6 maggio, come data di pubblicazione del nuovo trailer.

Qui sotto potete vedere il teaser che annuncia l’uscita del trailer di A Quiet Place II.

L’uscita di A Quiet Place 2 non sarà più a settembre, come precedentemente stabilito, perché il film subirà un nuovo rinvio, anche se questa volta si tratta di un anticipo. Il film di John Krasinski arriverà nelle sale cinematografiche americane il 28 maggio. La data precedentemente stabilita era quella del 17 settembre.

La critica ha già ampiamente elogiato A Quiet Place II, che è stato visto in anteprima dai giornalisti americani nei primi mesi del 2020. Purtroppo il pubblico non ha fatto in tempo a vedere il lungometraggio, e dovrà aspettare ancora prima di vederlo in sala.

Nel nuovo lungometraggio vedremo le conseguenze del sacrificio del personaggio interpretato da Krasinsky, che hanno portato l’intera famiglia a dover fuggire ed a cercare di sopravvivere all’interno del mondo popolato dalle creature mostruose dall’udito iper sviluppato.

In Italia la data di distribuzione del film sembra ancora essere quella del 17 settembre.