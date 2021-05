Stargirl rinnovata per una terza stagione da The CW

The CW ha rinnovato la serie DC Comics Stargirl per una terza stagione. Ricordiamo che deve ancora debuttare la seconda stagione negli USA.

The CW ha rinnovato Stargirl per una terza stagione. Se ne parlava già qualche giorno fa, ma ora l’accordo è concluso: oggi la rete non solo ha annunciato una terza stagione per Stargirl – mostrando fiducia nella seconda stagione (non ancora trasmessa) della serie tv sui supereroi dei produttori esecutivi Geoff Johns e Rob Hardy – ma anche una seconda stagione per Kung Fu.

Stargirl è incentrato sull’adolescente Courtney Whitmore (Brec Bassinger), la quale scopre che il suo patrigno era un membro della squadra di supereroi della Golden Age, la Justice Society of America. Con un costume personale e una nuova serie di improbabili eroi al suo fianco, si ritrova a confrontarsi con alcuni dei cattivi che hanno distrutto la JSA in passato. Secondo quanto riferito, la seconda stagione di Stargirl vedrà Courtney affrontare Eclipso, uno dei cattivi più potenti della DC.

Nel cast di Stargirl 2 ricordiamo la presenza di Brec Bassinger, Luke Wilson (Pat Dugan), Joel McHale (Sylvester Pemberton), Trae Romano (Mike Dugan), Yvette Monreal (Yolanda Montez), Amy Smart (Barbara Whitmore), Anjelika Washington come (Beth Chapel), Cameron Gellman (Rick Tyler), Joy Osmanski (Ms. Brooks), Christopher James Baker (Dr. Henry King), Neil Jackson (Jordan Mahkent), Nelson Lee (Dr. Ito), Neil Hopkins (Lawrence Crock), Jonathan Cake (The Shade) e Nick Tarabay (Eclipso).

Stargirl è basata sul personaggio della DC Comics creato da Geoff Johns e Lee Moder in onore della defunta sorella di Johns.

