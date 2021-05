Spider-Man 3: Andrew Garfield smentisce la sua presenza

Le voci circolate in maniera insistente sulla presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man 3 hanno ormai convinto gli appassionati che i due attori ci saranno nel nuovo capitolo della storia sul tessiragnatele con Tom Holland protagonista, ma lo stesso Garfield ha provato a smentire la cosa.

Intervistato da Josh Horowitz, Andrew Garfield ha dichiarato sulla sua possibile presenza in Spider-Man 3:

Questa cosa è così assurda, e così f******nte divertente, perché vedo su Twitter come Spider-Man vada in tendenza, e di come le persone stiano uscendo fuori di testa per queste cose. Ragazzi, ragazzi, ragazzi, vorrei tanto riuscire a parlare con voi, dicendovi di raffreddarvi un po’. Non posso parlare per nessuno se non per me stesso, e posso dire che la produzione potrebbe aver fatto qualcosa, ma che io non ho ricevuto una chiamata.