Mayans M.C.: FX rinnova la serie per una quarta stagione

FX rinnova Mayans M.C. per una quarta stagione nel 2022. La serie ideata da Kurt Sutter ed Elgin James come spin-off di Sons of Anarchy.

Non è ancora finita la terza stagione di Mayans M.C., ma FX Networks ha già annunciato il rinnovo ufficiale per una quarta stagione. A dichiararlo è stato Nick Grad, President delle serie originali di FX Entertainment, il quale ha confermato il ritorno dello spin-off di Sons Of Anarchy, ideato da Kurt Sutter ed Elgin James, nel 2022. Ecco le sue parole:

Elgin James, il suo team creativo, l’incredibile cast e la troupe hanno realizzato un’altra epica stagione di Mayans M.C. In tre stagioni, la serie tv ha raccontato storie che risuonano ben oltre il confine in cui il club prospera e sopravvive, invitando i fan nel loro mondo e dando loro un posto a tavola.

Lo stesso Elgin James ha detto la sua sul rinnovo di Mayans M.C. per una quarta stagione:

Sono profondamente grato a FX e 20th per averci permesso di continuare a raccontare le storie dei personaggi che io e Kurt abbiamo creato e che il nostro cast e la troupe hanno portato a nuovi livelli nella terza stagione. Nella quarta non vediamo l’ora di immergerci più a fondo nelle verità di ogni personaggio, esplorando il pericolo del mondo infiammabile in cui vivono. Inoltre, aspettiamo che ogni scrittore, membro del cast e troupe valuti il ​​nostro ruolo di narratori.

La storia segue la vita di Ezekiel “EZ” Reyes (JD Pardo), un membro del cartello dei Mayans M.C. sul confine tra la California e il Messico. EZ e suo fratello Angel (Clayton Cardenas) sono sempre più vicini, dopo aver scoperto la verità dietro l’omicidio della loro madre, mentre il padre Felipe (Edward James Olmos) lotta per conciliare le scelte che lui e i suoi figli hanno fatto.

Il penultimo episodio della terza stagione di Mayans M.C. sarà presentato in anteprima oggi, 4 maggio, alle 22:00 su FX e in streaming il giorno successivo su Hulu.

Potrebbe interessare: