LEGO Rebel Alliance Corvus, l’astronave dei ribelli di Star Wars di Steve Marsh

Festeggiamo il May the 4th con l'opera LEGO Rebel Alliance Corvus dell'universo di Star Wars creata dall'artista Steve Marsh.

L’artista LEGO Steve Marsh ha di recente pubblicato, giusto in tempo per i festeggiamenti del May the 4th, la sua ultima opera in tema Star Wars, ovvero la corvetta LEGO Rebel Alliance Corvus.

La nave, vista nel videogioco Battlefront 2, è una corvetta di classe Raider II, appartenente all’Impero ed usata dalla Squadra Inferno. Il Comandante Iden Versio, dopo aver disertato, si unirà con questa nave alla Nuova Repubblica dipingendola con i colori dei ribelli che vediamo nell’opera LEGO di Steve.

La MOC è lunga ben 85 cm, composta da circa 5000 pezzi e con un peso totale di 8 Kg. Inoltre Steve ha chiesto aiuto ad un altro noto MOCer ben conosciuto dagli amanti di Star Wars e LEGO, Jerac.

