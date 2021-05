Il Colosseo avrà una piattaforma mobile, per poter tornare a visitare il centro dell’arena

L’arena del Colosseo tornerà ad essere calpestabile dai visitatori, grazie ad un progetto altamente innovativo che ha recentemente vinto un bando del Ministero della Cultura. Una piattaforma a pannelli mobili consentirà un ottimo compromesso tra conservazione del patrimonio culturale e innovazione.

Il progetto è stato svelato questa domenica dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini. Le strutture murarie dei sotterranei dell’arena saranno, almeno in parte, coperti da una piattaforma realizzata da pannelli in fibra di carbonio e rivestiti in Accoya: ossia – spiega Il Post – un tipo di legno trattato per essere robusto e a prova di intemperie, come le violente alluvioni. Questa soluzione consentirà comunque di rendere visibili alcune porzioni dei sotterranei dell’arena.

Il progetto potrebbe rianimare gli ambienti del Colosseo, che diventerebbe non soltanto un attrazione turistica – ora visitabile da una prospettiva inedita da più di due secoli – ma anche, potenzialmente, sito per eventi culturali di ogni tipo, sempre nel rispetto della delicata integrità dell’opera. Peraltro, la struttura assolverà anche altri compiti, come il raccoglimento dell’acqua piovana per alimentare i bagni del complesso.

Il bando è stato vinto dalla società Milan Ingegneria. Il progetto, complessivamente, dovrebbe costare poco meno di 20 milioni di euro.

Credo che sia un insieme di tutela, conservazione intelligente e innovazione tecnologica. [La piattaforma] si potrà calpestare stando al centro del Colosseo, vedendo il Colosseo come l’hanno visto tutti i viaggiatori fino alla fine dell’Ottocento

ha spiegato il ministro della Cultura Dario Franceschini.