Fast & Furious 9: il nuovo trailer riassume la saga ad alta velocità

Il canale YouTube UK di Universal Pictures ha diffuso un nuovo trailer di Fast & Furious 9, nuovo capitolo della saga ad alta velocità in arrivo il 25 giugno negli Stati Uniti.

Il trailer si basa sulla frase You know it’s fast when…, ovvero Sai che è veloce quando …, per poi mostrare in sequenza tutte le caratteristiche del franchise, dal capo famiglia ai grandi villain, passando per le armi, le esplosioni, le scazzottate ed ovviamente le macchine. Tante Macchine. Il video riassume così brevemente la saga più veloce del cinema, mostrando immagini degli otto film già arrivati sul grande schermo ed alcune scene del prossimo capitolo, dove i nostri eroi arriveranno anche nello spazio. Quello che poi incuriosisce è la data di uscita che viene mostrata alla fine: 8 luglio. Una data che potrebbe riferirsi non solo all’uscita per il mercato UK ma anche a quello europeo. Non resta che attendere novità.

La storia di Fast & Furious 9 vede Dominic Toretto costretto a tornare in azione per cercare di fermare nuovamente la temibile Cipher e il suo nuovo alleato Jakob, fratello di Dom e Mia. A dirigere il nono capitolo della The Fast Saga sarà nuovamente Justin Lin, mentre il cast vede protagonisti Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole.