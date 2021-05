The Marvels: il sequel di Captain Marvel arriverà a novembre 2022

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è iniziata da poco e nei prossimi mesi molti saranno i film in arrivo, tra questi il sequel di Captain Marvel, di cui sono stati rivelati titolo e data di uscita. The Marvels arriverà l’11 novembre 2022 e vedrà protagoniste Carol Danvers/Captain Marvel, Monica Rambeau e Kamala Khan/Ms. Marvel.

Ad interpretare le tre eroine saranno rispettivamente Brie Larson, Teyonah Parris che abbiamo avuto modo di apprezzare in WandaVision e la giovane Iman Vellani, che vedremo prossimamente nella serie TV Ms. Marvel in arrivo prossimamente su Disney Plus. Al momento non ci sono altre novità riguardante il cinecomic che sarà diretto da Nia DaCosta, l’unica cosa che sappiamo è che la Casa delle Idee ha informato i fan che dovranno stare pronti a vivere la storia più in alto, più lontano e più velocemente, riprendendo una frase del primo capitolo.