Ms. Marvel: ecco Iman Vellani con il costume (foto)

Dalla produzione di Ms Marvel arrivano nuove interessanti immagini, e l’ultima mostrata da Justjared.com ha fatto vedere Iman Vellani nei panni della supereroina protagonista: il personaggio di Kamala Khan viene mostrata con il costume classico dei fumetti.

Qui sotto potete vedere le immagini di Imam Vellani con il costume di Ms Marvel.

La showrunner della serie sarà Bisha K. Ali che ha già lavorato a Four Weddings and a Funeral, mentre tra i registi dei vari episodi sono stati inclusi Adil El Arbi e Bilall Fallah di Bad Boys for Life, Sharmeen Obaid-Chinoy che ha già lavorato a The Punisher, e Meera Menon che è stato già impegnato su The Magicians.

Il fumetto dedicato a Ms. Marvel, che ha esordito nel 2014, si è guadagnato negli anni riconoscimenti da parte del pubblico e della critica. La storia del character di Ms. Marvel è abbastanza particolare. L’alterego della supereroina è una ragazza pakistana di 16 anni, il cui nome è Kamala Khan. La giovane vive nel New Jersey, e, nei fumetti di cui è protagonista, si trova a dover gestire dei poteri, che ha acquisito accidentalmente, con il fatto di far parte di una famiglia piuttosto radicata in certe tradizioni, che la giovane Kamala non riesce a condividere.