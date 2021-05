Moon Knight: iniziate le riprese della serie TV

Su Twitter sembra essere stato rivelato l’inizio della produzione della serie TV su Moon Knight: Goretity Dániel ha mostrato un’immagine del museo delle Fine Arts di Budapest, rivelando che nei giorni scorsi si sarebbero tenute le prime riprese dedicate alla serie TV dei Marvel Studios.

Qui sotto potete vedere il post di Twitter che ha parlato dell’inizio delle riprese di Moon Knight. Il fatto che al centro delle riprese ci sia un museo non dovrebbe sorprendere, considerando che il personaggio protagonista è una sorta di divinità egiziana.

So after a little detective work I can confirm: they have been shooting #MoonKnight for the past few days in the Museum of Fine Arts in Budapest. Considering the equipment and timeline, it was definitely not just some short museum visit scene… #OscarIsaac #EthanHawke pic.twitter.com/yusLqKeQXM

