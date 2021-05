Disneyland: la critica alla giostra di Biancaneve

Disneyland ha da poco riaperto al pubblico e nonostante i vari rinnovamenti apportati alle sue attrazioni, una di queste, quella di Biancaneve è stata oggetto di critiche. In un recente articolo di SFGate la giostra viene criticata per la scena del bacio non consensuale tra Biancaneve addormentata e il principe. Di seguito vi riportiamo i dettagli della vicenda.

Snow White’s Scary Adventure è una delle giostre originali di Disneyland, che ha aperto con il parco nel 1955. Come parte dei rinnovamenti al parco avvenuti durante la chiusura a causa della pandemia, anch’essa è stata cambiata in Snow White’s Enchanted Wish.

Come riportato da EW, la giostra con i nuovi aggiornamenti presenta la scena culminante del film Disney del 1937 in cui il Principe Azzurro sveglia una Biancaneve addormentata con il bacio del vero amore. Questa scena ha causato delle polemiche riportate nell’articolo di due recensori dei parchi a tema, Katie Dowd e Julie Tremaine, di SFGate:

Sulla questione è intervenuto anche il giocatore dei New York Rangers, Matt Traynor, che sostiene che la scena sia stata “gonfiata” a dismisura.

I’m sorry, this is what’s wrong with the world. Snow White, a fictional character getting brought back to life by a kiss by her future husband. Y’all taking things too far and ruining the gullible by making them believe this is what to flip out about instead of REAL issues…. https://t.co/KZhKfNiYSG

— Matt Traynor (@matttraynor) May 3, 2021