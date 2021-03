Disneyland presenta MagicMobile, la visita al parco si gestisce da smartphone

Disney renderà più moderna l'esperienza dei visitatori dei parchi Disneyland: dai biglietti alle prenotazioni per le attrazioni, si fa tutto via smartphone.

Negli USA, Walt Disney World ha finalmente introdotto la possibilità di gestire diversi aspetti della visita al parco usando lo smartphone. Si potrà fare utilizzando un nuovo servizio chiamato MagicMobile, che altro non è che una tessera virtuale che può essere direttamente inserita nei principali wallet per smartphone, a partire da Apple Wallet.

La nuova soluzione si presenta come un’alternativa alla vecchia MagicBand, un braccialetto di gomma con tecnologia NFC che Walt Disney World ha introdotto per la prima volta nel 2013. Proprio come il MagicBand, anche utilizzando il MagicPass sarà possibile entrare nei parchi senza dover esibire un biglietto cartaceo, oltre che gestire tutte le prenotazioni alle attrazioni attraverso FastPass, il servizio per saltare le file tradizionali. I visitatori del parco potranno comunque scegliere se ricevere la MagicBand o usare la nuova soluzione mobile.

Anche Disneyland Paris da un po’ di tempo ha sperimentato l’uso di soluzioni smart per semplificare la vita dei visitatori. Nel 2018 – riportava il blog specializzando ImperoLand – il parco europeo aveva introdotto in via sperimentale la MagicPass, una carta magnetica con cui gestire diversi aspetti della propria esperienza. Dall’accesso alle stanze dell’hotel, passando per i biglietti d’ingresso ai due parchi – Disneyland Paris e Walt Disney Studios – e le prenotazioni in alcuni ristoranti.

Non è chiaro se e quando anche Disneyland Paris deciderà di introdurre una soluzione simile al MagicMobile. Siamo abbastanza ottimisti: l’utilizzo degli smartphone sta diventando sempre più centrale nella maggior parte dei parchi tematici. Siamo sicuri che il più importante parco europeo non farà eccezione.