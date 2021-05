Bridgerton 2: foto dal set della nuova coppia di protagonisti

Nuove foto dal set di Bridgerton 2 hanno mostrato la nuova coppia protagonista, in particolare l’attore Jonathan Bailey con la co-protagonista Simone Ashley. La serie romantica di Netflix ha avuto molto successo e lo streamer ha già in progetto di arrivare fino alla quarta stagione.

Netflix adatterà per la seconda stagione il secondo dei romanzi di Julia Quinn e questa volta, lo scapolo Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) sarà il protagonista della serie mentre cerca di sistemarsi dopo la sua tumultuosa relazione. Regé-Jean Page invece, non riprenderà il suo ruolo, ma Netflix amplierà il cast con nuovi personaggi.

Charithra Chandran interpreterà Edwina, la donna che catturerà l’attenzione di Anthony. La sorella di Edwina, Kate (Simone Ashley), interverrà, sperando di interrompere il loro legame d’amore, ma ci saranno degli sviluppi inaspettati.

Le prime foto della coppia insieme sono emerse su Twitter di BridgertonCast. Nelle foto, Ashley e Bailey sono tra la folla al Royal Ascot Race Day, circondati da altri membri del cast. La coppia sembra molto affiatata facendo presagire come si svilupperà la storia d’amore nella prossima stagione. Di seguito il post:

EXCLUSIVE: new photos, Jonathan Bailey and Simone Ashely between takes on the set of #bridgerton season two pic.twitter.com/jxHYIutb82

— 🐝 bridgerton fancast 🐝 (@bridgertoncast) May 2, 2021