American Skin: il film diretto da Nate Parker arriva su Sky

Il 24 maggio arriverà su Sky American Skin, film di Nate Parker, storia di un padre che lotta per avere giustizia per la morte del figlio.

Il prossimo 24 maggio su alle 21.15 su Sky Cinema Uno arriverà in prima visione assoluta American Skin, film scritto, diretto ed interpretato da Nate Parker e prodotto da Eagle Pictures.

Presentato in 76. Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, American Skin racconta la lotta di un padre, il veterano dei Marines Lincoln Jefferson, che cerca in tutti i modi di ottenere giustizia per la morte di suo figlio. Davanti l’insabbiamento dell’accaduto l’uomo farà di tutto per portare quanto accaduto all’attenzione dell’opinione pubblica con l’intento di smascherare anche le mele marce della polizia, che ha cercato di archiviare il caso in fretta perché direttamente coinvolta nella morte del giovane. Potendo contare sul supporto della popolazione nera, Jefferson organizzerà un processo all’interno della stazione di polizia, dove i detenuti e i cittadini comuni saranno i membri della giuria. Un disperato tentativo di far emergere la verità.

Nel cast troviamo anche Omari Hardwick nei panni di Omar “Derwood” Scott, amico del protagonista, Theo Rossi è il poliziotto Dominic Reyes e Beau Knapp è il poliziotto Mike Randall, colpevole di aver ucciso il figlio di Lincoln.

American Skin sarà disponibile anche in streaming su NOW. Disponibile on demand in anteprima per i clienti Sky extra.