The Walking Dead: Robert Kirkman su uno spin-off animato

Il creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman non esclude la possibilità di creare una serie spin-off animata del popolare franchise di zombi.

Robert Kirkman, il famigerato creatore di The Walking Dead, ha discusso della possibilità di realizzare una serie animata spin-off basata sul mondo della serie. La serie di The Walking Dead infatti sta lavorando alla sua ultima stagione che debutterà ad agosto.

Quando il primo numero del fumetto di The Walking Dead è arrivato nei negozi nel 2003, pochi avrebbero potuto prevedere il successo che avrebbe avuto come franchise. L’adattamento live-action è stato presentato per la prima volta nel 2010. Ci sono anche altri progetti in ballo come serie spin-off e una trilogia di film di Rick Grimes che dovrebbero iniziare presto le riprese.

In un’intervista con Inverse, Robert Kirkman ha discusso della possibilità di creare una versione animata del franchise dopo il successo ottenuto dalla sua ultima creazione, Invincible (disponibile su Amazon Prime Video). Ecco le parole in merito alla serie spin-off animata:

Non escluderei la possibilità di crearla, sarebbe sicuramente divertente. Inoltre c’è del potenziale e mi piace molto lavorare all’animazione. Spero infatti di fare qualche altro progetto del genere oltre Invincible, perché lavorarci è stato davvero divertente e piacevole. Quindi chissà cosa riserverà il futuro.

Dato il successo ricevuto dalla prima stagione di Invincible, uno spin-off animato di The Walking Dead avrebbe sicuramente del potenziale. Un’idea interessante sarebbe riadattare il fumetto infatti nonostante anche la serie sia un adattamento, ha cambiato molte cose. La serie di fumetti post-apocalittici è stata disegnata dagli artisti Tony Moore e Charlie Adlard. A partire dal 2003 la serie è stata pubblicata per 193 numeri, con Kirkman che ha concluso inaspettatamente la serie nel 2019. La storia si concentra su Rick Grimes, un deputato del Kentucky che si risveglia da un coma in un’apocalisse zombi che ha portato a una quarantena in tutto lo stato.

Potrebbe interessare: