Morbius: la data d’uscita del film rimandata a gennaio 2022

02—Mag—2021 / 11:29 AM

La data d’uscita del film di Morbius è stata rimandata di nuovo, stavolta al 28 gennaio 2022. Inoltre vi ricordiamo che Sony Pictures e Netflix hanno stretto un accordo che prevede l’uscita del film, dopo la distribuzione nei cinema, anche sullo streamer.

Morbius il vampiro vivente, alias Dr. Michael Morbius, è un personaggio che appare nei fumetti Marvel Comics. Creato da Writer Roy Thomas e originariamente progettato da Pochille Gil Kane È apparso per la prima volta come un nemico di Spider-Man. La sua vera identità è quella di un ex biochimico, che è stato intriso di abilità pseudo-vampiriche dopo un fallito esperimento che intendeva curare la sua rara malattia del sangue.

Jared Leto vestirà i panni dello sfortunato biochimico e insieme a lui nel cast abbiamo Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson, il film è diretto da Daniel Espinosa.

Come annunciato da Sony e Marvel, il film è stato rimandato dalla sua uscita del 21 gennaio 2022 a quella del 28 gennaio. Il film era ovviamente previsto in origine per uscire a luglio del 2020, ma problemi legati alla pandemia l’hanno posticipato più volte.

Questa nuova data d’uscita però andrà a coincidere con l’uscita del nuovo film di Scott Derrickson, un film horror con Ethan Hawke come protagonista e prodotto da Blumhouse.

Secondo Jared Leto il film non sarà solo un semplice film basato sui fumetti quindi anche se la sua vena horror sarà ben spiccata ci sarà anche del divertimento. In pratica Sony vuole riprodurre la ricetta vincente che ha usato per il film Venom. Sarà interessante scoprire quale sarà il risultato finale dopo questa lunga attesa.

Potrebbe interessare anche: