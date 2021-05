Dungeons & Dragons: il film Paramount ha iniziato le riprese

Le riprese per il nuovo film di Dungeons & Dragons sono ufficialmente in corso. Il co-regista Jonathan Goldstein ha annunciato l’inizio delle riprese del film Paramount tramite un post su Twitter. Insieme a Goldstein alla regia il suo partner John Francis Daley. Il duo è famoso per aver anche scritto la sceneggiatura per Spider-Man: Homecoming.

L’inizio della produzione ha superato davvero molti ostacoli considerando che il progetto della Paramount risale al 2017. Ci sono voluti diversi anni e più revisioni di script ma finalmente le riprese sono iniziate. Già alla fine dello scorso anno avevamo avuto notizie sul casting del film, che annunciavano l’inizio delle riprese del film in Irlanda in primavera.

Questo nuovo film è il più recente tentativo di trasformare il famoso gioco di ruolo da tavolo in un franchising cinematografico di successo. Il cast del film vedrà tra i suoi protagonisti maschili Chris Pine, Regé-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant nei panni dell’antagonista. Michelle Rodriguez, Sophia Lillis, e Chloe Coleman invece saranno le protagoniste femminili del film.

Il casting di Chloe Coleman è avvenuto solo poche settimane fa, la giovane attrice prenderà parte nel 2022 anche ad Avatar 2. I ruoli degli attori del cast sono tuttora sconosciuti.

Naturalmente non abbiamo ancora nessuna rivelazione sulla trama del nuovo film, né c’è alcuna conferma sul fatto che il film sia ambientato in uno dei tanti mondi del gioco. Hasbro sta sviluppando anche numerosi progetti live-action basati su Dungeons & Dragons, inclusa una serie TV sviluppata dal creatore di John Wick, Derek Kolstad.

