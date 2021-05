Twilight of the Dead: in sviluppo l’ultimo film incompiuto di Romero

In sviluppo l'ultimo film incompiuto di George A. Romero, Twilight of the Dead, che chiuderà la serie di film sugli zombie iniziata nel 1968.

Prima di venire a mancare nel 2017, George A. Romero stava lavorando con Paolo Zelati al suo ultimo film sugli zombie, dal titolo Twilight of the Dead, quello che avrebbe chiuso la serie iniziata nel 1968 con La notte dei morti viventi.

La vedova del regista, Suzanne Romero, ha confermato che la pellicola è ancora in fase di sviluppo con Paolo Zelati, il quale ha chiesto a quest’ultima di portare con sé, per ultimare la scrittura del copione, gli sceneggiatori Joe Knetter e Robert L. Lucas. Ecco le parole di Suzanne Romero:

Gli ho dato la mia piena benedizione, purché potessi essere presente in ogni fase del percorso, affinché rimanesse fedele alla visione di George. Abbiamo l’inizio della sceneggiatura. Posso dire al 100% che George sarebbe stato incredibilmente felice di veder vedere la serie di film continuare. Voleva che questo fosse l’ultimo segno lasciato sul genere degli zombie.

Al momento pare che si stiano cercando dei registi che si possano occupare delle riprese dell’ultimo film incompiuto di Romero, Twilight of the Dead. La sinossi ufficiale recita: “La storia è ambientata in un mondo decimato. La vita è quasi scomparsa. Ma potrebbe esserci ancora speranza per l’umanità”.

