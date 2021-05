Killian Scott in trattative per unirsi al cast di Secret Invasion, la nuova serie originale dei Marvel Studios che debutterà su Disney+.

Secondo Deadline, Killian Scott (Dublin Murders, Damnation) è in trattative per unirsi a Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn nel cast di Secret Invasion, la prossima serie dei Marvel Studios che sarà poi disponibile su Disney +. Il ruolo che potrebbe essere a lui affidato non è stato rivelato, così come quello di molti membri del cast.

In Secret Invasion, Jackson e Mendelsohn riprendono i rispettivi ruoli di Nick Fury e Skrull Talos, personaggi da loro già interpretati nel Marvel Cinematic Universe e che si erano incontrati per la prima volta in Captain Marvel. La serie segue la storia di un gruppo di alieni mutaforma che si erano infiltrati sulla Terra anni fa: gli Skrull. Kyle Bradstreet sarà produttore esecutivo del progetto insieme a Kevin Feige.

Oltre a Killian Scott, Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, il cast di Secret Invasion include anche Kingsley Ben-Adir, che dovrebbe essere l’antagonista principale della storia, Olivia Colman ed Emilia Clarke, la quale debutterà per prima volta in un progetto targato Marvel, come altri attori della serie, tra cui Ben-Adir.

Al momento non è stata confermata nessuna data di uscita ufficiale del progetto, anche visto che si sta ancora svolgendo il casting.

Vedremo presto Killian Scott recitare accanto a Courtney B. Vance nella nuova serie legal-drama di AMC 61st Street, creata da Peter Moffat. Recentemente è stato protagonista della serie BBC / Starz Dublin Murders, ma l’abbiamo visto anche in Damnation, C.B. Strike e Ripper Street.

