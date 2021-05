Taika Waititi (Jojo Rabbit) non sarà solo regista dell’episodio pilota e produttore esecutivo della serie tv comedy in costume Our Flag Means Death, ordinata da HBO Max, ma lo vedremo anche tra gli interpreti principali del progetto, al fianco di Rhys Darby. Scritta da David Jenkins (People of Earth), Garrett Basch (What We Do in the Shadows) e Dan Halsted, la serie tv è stata creata dallo stesso Jenkins, anche showrunner del progetto.

Our Flag Means Death è liberamente ispirata alle vere avventure di Stede Bonnet – interpretato da Rhys Darby -, un aristocratico viziato che ha abbandonato la sua vita privilegiata per diventare un pirata. Il protagonista della storia comprò una nave a vela, la chiamò Revenge e viaggiò con il suo equipaggio lungo la costa orientale di quelli che ora sono gli Stati Uniti.

Taika Waititi interpreterà Barbanera, il pirata più temuto e venerato della storia. Ecco le parole del creatore Jenkins in merito al personaggio:

Il nostro Barbanera è una leggenda, un amante, un combattente, un genio tattico, un’anima poetica e molto probabilmente un pazzo. Solo un uomo potrebbe interpretare questo ruolo, ed è il grande Taika Waititi. Siamo molto entusiasti che abbia deciso di indossare la barba.

Oltre a Waititi e Jenkins, tra i produttori esecutivi della serie HBO compaiono gli stessi Basch e Halsted.

Potrebbe interessare: