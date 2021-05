iMac M1 e iPad Pro M1: Amazon ha aperto i preordini

È finalmente possibile acquistare i nuovi iPad Pro e iMac con chip M1 comodamente da Amazon. I primi ordini saranno processati a partire da fine maggio.

Quanto al nuovo iMac 2021 con chip M1, l’all-in-one di Apple su Amazon è disponibile in quattro diversi colori — anche per il modello con GPU da octacore. I colori in questione sono: Argento, Azzurro, Rosa e Verde. Mancano all’appello gli altri tre: Viola, Arancione e Giallo. Li trovate nello store ufficiale di Apple.

I prezzi, almeno in questo momento, non differiscono da quelli ufficiali dell’Apple Store. Ricordiamo che Amazon offre la comodissima possibilità di dividere l’importo in cinque rate senza alcun costo o interesse aggiuntivo. Peraltro, si tratta di una soluzione che si distanzia dalle altre opportunità di rateizzazione per una discreta flessibilità: potete scegliere voi quando chiudere i pagamenti, ad esempio anticipando una o più rate del device senza prolungare la cosa per le lunghe.

Per l’iMac da 24 pollici entry-level (e quindi con GPU da 7 Core e SSD da 256GB) si parla di 5 rate da 299,80€.

Sono in stock anche i nuovi iPad Pro, sempre con chip M1, sia con schermo da 11 pollici, sia da 12,9 pollici con tecnologia Micro-LED. Si parte dagli 789€ del modello da 11 pollici con 128GB e Wifi:

Vale la pena fare l’ordine già adesso? Decisamente sì. Durante l’ultima earning call di Apple, sia Tim Cook che il CFO Luca Maesi hanno reso estremamente chiaro che l’attuale crisi dei semiconduttori potrebbe penalizzare significativamente l’offerta di Apple nei prossimi mesi, creando lunghe liste d’attesa. I nuovi iPad Pro e iMac con chip M1 saranno trai prodotti più afflitti dal problema. Se li desiderate particolarmente e vi servono in tempi rapidi, il consiglio è di fare l’ordine il prima possibile.

Quello che devi sapere sugli ultimi prodotti di Apple: