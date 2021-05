Black Adam: Uli Latukefu nel cast del film DC Comics

Uli Latukefu si è unito al cast del tanto atteso film della DC Comics Black Adam. L’attore è stato scelto per un ruolo tuttora segreto e reciterà al fianco di Dwayne Johnson, che veste i panni del protagonista, il potente supercattivo e quindi antieroe dei fumetti DC, nonché acerrimo nemico di Shazam.

Ciò è curioso perché Latukefu interpreterà un giovane Dwayne Johnson nella sit-com Young Rock, incentrata sulla vita dell’ex wrestler. Di conseguenza, stando a quanto emerso da alcuni report, si pensa che l’attore potrebbe ricoprire nuovamente il ruolo della versione più giovane di The Rock nella pellicola.

Tra l’altro, Johnson lo aveva scelto personalmente come interprete principale della sua sit-com. Quindi non è da escludere che nel film Uli Latukefu possa essere al centro di flashback che rimandano al passato dell’antieroe dell’Universo DC. Al momento, però, non c’è nulla di certo.

Il cast del film include anche Pierce Brosnan come Dr. Fate, Aldis Hodge come Hawkman, Noah Centineo come Atom Smasher e Sarah Shahi come Adrianna Tomaz. Black Adam uscirà nelle sale degli Stati Uniti il 29 luglio 2022.

