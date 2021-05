Le riprese di Black Adam sono iniziate e Aldis Hodge, interprete di Carter Hall / Hawkman nel film DC Comics, ha condiviso su Instagram una foto del suo primo giorno sul set, rivelando così ai fan che le riprese inerenti al suo personaggio hanno preso il via.

Già qualche giorno fa era stata diffusa un’immagine da Atlanta Filming che mostrava l’arrivo del protagonista Dwayne Johnson in aeroporto ad Atlanta, pronto per raggiungere il set del film. Nella foto dal set di Black Adam, prodotto dalla DC Films, non vediamo Aldis Hodge, ma bensì la porta del van con sopra il nome del suo personaggio.

Ricordiamo che il cast del film, insieme a Dwayne Johnson e Aldis Hodge, include anche Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), Pierce Brosnan (Doctor Fate) e Sarah Shahi (Adrianna Tomaz). Insieme a loro, in Black Adam sono presenti pure Uli Latukefu (Young Rock), Marwan Kenzari (The Old Guard, Aladdin) Mohammed Amer (Ramy), James Cusati-Moyer (Prodigal Son), Bodhi Sabongui (Legends of Tomorrow), i cui ruoli sono ancora sconosciuti.

La pellicola uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 29 luglio 2022 e presenterà il debutto ufficiale nelle sale di alcuni personaggi della Justice Society of America.

