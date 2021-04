Young Rock è stato rinnovato per la seconda stagione

NBC ha rinnovato per la seconda stagione la serie TV Young Rock dedicata al giovane Dwayne Johnson.

La NBC ha annunciato che la serie TV Young Rock è stata rinnovata per una seconda stagione. L’annuncio arriva assieme al rinnovo di Kenan. Tutto ciò grazie al fatto che il telefilm quando è stato lanciato a febbraio è diventato il secondo show più visto sulla rete.

Lisa Katz di NBCUniversal Television ha dichiarato sul rinnovo per la seconda stagione di Young Rock:

Posso dire che è stata una vera gioia vedere Dwayne Johnson e Kenan Thompson sulla rete ogni settimana, e siamo entusiasti di poter rinnovare tutti e due gli show, e non vediamo l’ora di vedere più contenuti di Dwayne e Kenan su NBC.

Al centro del telefilm viene posta questa questione: Com’era The Rock prima di diventare The Rock? Se la “origin story” di Dwayne Johnson vi ha sempre affascinati, potrete ottenere le risposte che cercate. E se no, beh… vi aspetta comunque una serie TV che pare avere la sua bella dose di follia. Questo è ciò di cui parliamo quando descriviamo Young Rock, la serie prodotta dallo stesso Dwayne Johnson che racconta della sua adolescenza e dell’ascesa al successo.

La serie ha come protagonisti Dwayne Johnson, Joseph Lee Anderson, Stacey Leilua, Adrian Groulx, Bradley Constant, Uli Latukefu, Ana Tuisila, Fasitua Amosa e John Tui. A produrla sono Universal Television, Seven Bucks Productions e Fierce Baby Productions, con lo stesso Johnson, Nahnatchka Khan, Jeff Chiang, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz e Jennifer Carreras che hanno fatto da produttori esecutivi.