Young Rock: prime immagini della serie sul giovane Dwayne Johnson

Dwayne Johnson ha condiviso aggiornamenti su Young Rock, la serie TV che racconta gli anni in gioventù dell’attore, con tanto di prime foto dal set.

Qualche tempo fa, Dwayne Johnson annunciò Young Rock, una serie TV sulla sua adolescenza e i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, un prodotto che di sicuro interesserà i fan di quello che è ora uno dei volti più noti di Hollywood, e una personalità da oltre 200 milioni di follower su Instagram.

Come ricorderete, l’attore era una star della WWE prima di iniziare la sua carriera hollywoodiana nel 2001 con Il Re Scorpione, di cui peraltro attualmente sta producendo il reboot. Da lì ha inanellato un blockbuster dietro l’altro, divenendo un volto notissimo dell’industria.

La serie TV sulla sua adolescenza è stata creata da Nahnathka Khan, che forse ricorderete come autore di Fresh Off the Boat e Don’t Trust the B— in Apartment 23, oltre che per la regia della rom-com Always Be My Maybe su Netflix. Le riprese sono partite da poco nel Queensland, in Australia, e Dwayne Rock ha postato a riguardo un video e alcune immagini su Instagram.

La storia partirà quando l’attore aveva 10 anni: ad interpretare l’attore saranno Adrian Groulx all’età di 10 anni, Bradley Constant per il The Rock quindicenne, e Uli Latufeku interpreterà invece l’attore nei suoi vent’anni, compresi gli anni formativi quando giocava a football per l’Università di Miami.

The Rock stesso apparirà in ogni episodio, anche se non sappiamo se semplicemente come narratore, o in qualche altra veste per quella che potrebbe essere una delle esperienze meta-televisive più folli di sempre.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate da Young Rock?