Il Re Scorpione: Dwayne Johnson produrrà il reboot

Dwayne Johnson produrrà il reboot de Il Re Scorpione, il film che nel 2002 lanciò l’ex wrestler nel mondo del Cinema.

Dopo essere stato il protagonista de Il Re Scorpione Dwayne Johson ha deciso di passare lo scettro, e di produrre il reboot del lungometraggio d’avventura. Secondo quanto appreso da Collider l’attore produrrà il nuovo film con la sua casa di produzione Seven Bucks Productions.

Ad affiancare The Rock come produttori ci saranno Dany Garcia e Hiram Garcia, mentre Jonathan Herman (Straight Outta Compton) realizzerà la sceneggiatura ambientando la storia ai nostri tempi. La Universal utilizzerà Jay Polidoro e Tony Ducret come supervisori.

Il Re Scorpione fu uno dei primi film di Dwayne Johnson, che nel lungometraggio interpretava un soldato del deserto che si ritrova a fronteggiare un esercito di demoni che avevano distrutto il suo villaggio. Quel film, uscito nel 2002, guadagnò 180 milioni di dollari.

Sembra che il reboot presenterà delle differenze sostanziali rispetto al film originale. Lo stesso Dwayne Johnson ha dichiarato che Il Re Scorpione ha lanciato la sua carriera e, per questo, motivo è “entusiasta all’idea di poter lavorare al reboot proponendo questo universo narrativo ad una nuova generazione”.