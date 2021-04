Trombia, il robot netturbino che pulisce le strade di Helsinki

Si chiama Trombia, ed è un robot silenzioso e ad emissioni zero. È in fase di test, e per una settimana ha pulito le strade di alcuni vie di Helsinki, la capitale della Finlandia. L’obiettivo è quello di rendere le strade più pulite, a qualsiasi ora, anche di notte, senza disturbare il sonno dei residenti.

Il nostro spazzino autonomo ed elettrico non crea disagi per il traffico ed è così silenzioso che può essere usato anche a notte fonda. Mostra cosa si può fare grazie all’automazione in un contesto tipicamente urbano.

ha detto Antti Nikkanen, dirigente della Trombia Technologies. Per il primo test è stato scelto il quartiere di Jätkäsaari, già al centro di alcuni interessanti esperimenti applicati al concetto di Smart City.

Trombia è il robot netturbino in fase di test ad Helsinki, la capitale della Finlandia.

Durante i test, un operatore ha monitorato costantemente l’efficienza del robot e il livello delle emissioni acustiche prodotte. Il robot è in grado di identificare, in perfetta autonomia, eventuali ostacoli, monitorando anche i pedoni in modo da non costituire un intralcio (o un pericolo).

Il nostro obiettivo è portare le migliori soluzioni ideate dai laboratori di Jätkäsaari alle altre città finlandesi. Ma non solo: ci piacerebbe esportarle anche all’estero. Allo stesso tempo, vogliamo raggiungere gli obiettivi a tutela del clima, creando un ambiente urbano più sostenibile e gradevole per i residenti

ha detto Janne Rinne, Project Manager del Forum Virium Helsinki, una partecipata che si occupa di innovazione.

Secondo i promotori dell’iniziativa, un robot della Trombia consuma una frazione – poco più del 15% – dell’energia usata da un normale veicolo speciale per la nettezza urbana, consumando anche molto meno acqua. A questo si unisce il vantaggio di non usare carburante.