The Staircase: Toni Collette si unisce a Colin Firth nella serie HBO

Toni Collette sarà la protagonista femminile della nuova serie di HBO Max, The Staircase. La serie avrà otto episodi e ripercorrerà il caso del crimine del 2001 di Michael Peterson, accusato di aver ucciso sua moglie Kathleen. HBO ha deciso di farne un nuovo progetto dopo il grande successo ottenuto dalla docuserie del 2004 di Netflix.

Variety ha confermato che Collette interpreterà Kathleen al fianco del protagonista maschile, Colin Firth. L’attrice australiana ha spesso interpretato ruoli simili, tra gli ultimi nel film horror Hereditary. L’attrice ha anche ottenuto molte vittorie agli Emmy e ai Golden Globe, oltre a una nomination all’Oscar.

The Staircase vedrà Antonio Campos e Maggie Cohn come scrittori e produttori esecutivi della serie. Campos è meglio conosciuto per aver prodotto The Sinner e Cohn ha scritto e prodotto American Crime Story.

Il caso Peterson ha avuto molta risonanza tra gli amanti del mondo crimine, e questa serie sarà molto seguita. Oltre alle docuserie, la produzione si baserà anche sui due libri di Michael Peterson: Behind the Staircase e Beyond the Staircase. Toni Collette potrà anche essere vista come protagonista del dramma di prossima uscita di Netflix, Pieces of Her.

Per quanto concerne la carriera di Toni Collette, l’attrice è nota per il suo lavoro in film indipendenti e per i ruoli secondari in lungometraggi, per i quali ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Il suo debutto cinematografico è stato in Spotswood (1992) ma il suo ruolo decisivo è arrivato nella commedia drammatica Muriel’s Wedding (1994), che le è valsa una nomination al Golden Globe. Collette ha ottenuto un maggiore riconoscimento internazionale per il suo ruolo nel film thriller psicologico Il Sesto Senso (1999), per cui è stata nominata per un Oscar come migliore attrice non protagonista.

