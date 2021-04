La serie TV su Le Storie dei Sassoni, intitolata The Last Kingdom, si concluderà con la quinta stagione su Netflix.

Deadline ha riportato che la serie TV di Netflix dedicata a The Last Kingdom si concluderà con la quinta stagione. Si tratta del telefilm che ha adattato la serie di romanzi di Bernard Cornwell intitolati The Saxon Stories, in Italia intitolata Le Storie dei Sassoni.

La produzione della quinta stagione di The Last Kingdom è attualmente in corso in Ungheria, e sarà basata sullo sviluppo di dieci episodi. La storia continuerà a mettere al centro le vicende di Uhtred di Bebbanburg (Alexander Dreymon), il guerriero sassone vissuto tra il nono e decimo secolo dopo Cristo.

Alexander Dreymon farà il suo debutto alla regia proprio durante la quinta ed ultima stagione di The Last Kingdom. Andy Hay (Lucky Man), Paul Wilmshurst (Strike Back), Anthony Philipson (Our Girl),e Jon East (Pennyworth) saranno gli altri registi dell’ultima stagione.

Lo stesso Dreymon ha dichiarato che “interpretare questo personaggio per ben cinque stagioni è stato un qualcosa di favoloso”. Mentre il produttore Nigel Marchant ha detto che “sarà entusiasmante guidare il pubblico all’interno dell’ultima avventura di Uhtred”.

The Last Kingdom è scritto da Martha Hillier e prodotto da Gareth Neame, e Nigel Marchant. NBCUniversal Global Distribution si occupa della distribuzione.