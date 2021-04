Paper Girls: Amazon sceglierà l’attrice di Missy Tieng e inizierà le riprese

Amazon Prime Video sta per iniziare le riprese del suo nuovo progetto basato sui fumetti, Paper Girls. La serie live-action, basata sull’omonimo titolo di Image Comics, ha recentemente annunciato i primi membri del cast, con Sofia Rosinsky, Camryn Jones, Riley Lai Nelet e Fina Strazza che interpretano ufficialmente i quattro ruoli principali della serie. Prima dell’inizio delle riprese però, Amazon sta cercando l’attrice che interpreterà Missy Tieng.

La serie, prima dell’inizio delle riprese, sta cercando un altro ruolo importante e la sua produzione dovrebbe iniziare presto. La serie sarà girata a Chicago dal 17 maggio al 24 giugno, ma Paper Girls dovrà prima scegliere chi interpreterà il ruolo di Missy Tieng, la sorella minore di Erin Tieng (Nelet), che ha un ruolo importante negli eventi della serie.

Il ruolo sarebbe adatto per una ragazza cinese-americana di età compresa tra i nove e gli undici anni. Secondo quanto riferito, dovrebbe apparire sia nel primo che nel quarto episodio della stagione. Come sanno coloro che hanno familiarità con il mondo di Paper Girls, Missy avrà un ruolo più ampio nella serie, nel momento in cui le linee temporali alternative iniziano a rivelarsi. In una di queste, Erin incontra una versione adulta di se stessa e Missy, con quest’ultima che cresce per diventare un pilota di elicotteri.

Basato sull’omonima serie di fumetti di Brian K.Vaughan e Cliff Chiang, Paper Girls segue la storia di quattro ragazze che vengono involontariamente coinvolte in una guerra di viaggiatori del tempo, e saranno catapultate in un’avventura nel tempo per salvare il mondo. Mentre viaggiano tra il presente, il passato e il futuro, incontrano versioni future di se stessi e dovranno scegliere se abbracciare o rifiutare il loro destino.

Paper Girls è stato sviluppato da Amazon Studios e Legendary Television, lo studio con cui Vaughan ha già un accordo globale. Stephanie Folsom di Plan B agirà come produttrice esecutiva insieme ai creatori di Halt e Catch Fire Christopher Cantwell e Christopher C. Rogers. Ecco cosa hanno detto Folsom, Cantwell e Rogers quando la serie è stata annunciata per la prima volta:

In qualità di grandi fan di ciò che Brian e Cliff hanno creato in Paper Girls, non potremmo essere più entusiasti dell’opportunità di dare vita a questa incredibile avventura. Una storia con così tanto cuore, e così tanti colori e dimensioni unici – la nostra sincera speranza non è solo quella di rendere giustizia al materiale originale, ma di rendere Paper Girls diverso da qualsiasi altra cosa attualmente in TV.

