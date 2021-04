NCIS: Hawaii – Vanessa Lachey sarà la protagonista

Si era detto in precedenza del fatto che NCIS: Hawaii sarebbe stata la prima serie TV del franchise con una protagonista donna, ed ora è stata scelta l’attrice che occuperà quel ruolo: stiamo parlando di Vanessa Lachey, che interpreterà Jane Tennant. L’attrice ha già lavorato in Disaster Movie, Beverly Hills 90210 ed è comparsa in How I Met your Mother.

Il personaggio è un agente speciale, che riesce a dividersi tra le investigazioni e le questioni politiche dentro la bureau. Jane Tennant è anche una madre single che si trova a dividersi tra la famiglia ed il lavoro.

Matt Bosack (SEAL Team) ha scritto l’episodio pilota, assieme a Jan Nash e Chris Silber, che hanno già lavorato a NCIS: New Orleans. Tutti e tre faranno da produttori esecutivi assieme a Larry Teng (Supergirl, SEAL Team) che farà anche da regista.

Tutto ciò arriva poco dopo che è stato comunicato il rinnovo di NCIS: Los Angeles.

NCIS è un titolo di grande successo, considerando che fu lanciato nel 2003, portando alla ribalta Mark Harmon con il suo personaggio di Gibbs, Michael Weatherly con DiNozzo, Pauley Perrette e la sua Abby, e David McCallum che ha interpretato Ducky.

Mentre nel 2014 fu lanciato NCIS: New Orleans, CBS stava lanciando in precedenza NCIS: Red, uno spin-off che non è mai stato mandato in onda, che avrebbe dovuto avere come protagonisti John Corbett, Kim Raver, Scott Grimes, Edwin Hodge, e Gillian Alexy.