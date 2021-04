Mortal Kombat: Joe Taslim vuole un prequel su Sub-Zero

Il Sub-Zero di Joe Taslim è stato uno dei grandi protagonisti del film su Mortal Kombat, e lo stesso attore intende proseguire a interpretare il personaggio, ed ha delle idee precise, in particolare riguardo ad un prequel. Taslim ne ha parlato al The Hollywood Reporter.

Queste sono le parole di Joe Taslim sul prequel di Mortal Kombat:

Ci sarà una nuova trasformazione del personaggio, ma, ovviamente, non sappiamo nulla ancora. Se i fan vorranno che il franchise continui ci sono forti possibilità che il prossimo passo per Bi-Han sarà quello di fare Noob Saibot. Incrocio le dita e spero che questo accada, perché voglio interpretarlo. Anche se la cosa più interessante, secondo me, sarebbe quella di fare un prequel. Sarebbe un racconto su Bi-Han e sui suoi allenamenti nella Lin Kuei. Quando fu rapito i suoi genitori furono uccisi. Perciò verrebbe approfondito il percorso su come lui e suo fratello divennero assassini, e questa è una cosa piuttosto interessante.