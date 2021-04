Marvel Studios Assembled: il trailer della puntata dedicata a The Falcon and The Winter Soldier

Marvel e Disney Plus hanno diffuso il trailer della puntata di Marvel Studios Assembled dedicata a The Falcon and The Winter Soldier.

È disponibile il trailer di Marvel Studios Assembled, la cui seconda puntata è dedicata alla serie TV appena conclusa The Falcon and the Winter Soldier.

La serie porta lo spettatore a scoprire il making of degli show Marvel e l’episodio disponibile da oggi, venerdì 30 aprile, ci porta dietro le quinte dello show con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan. In 60 minuti il documentario mostra come l’origine dei due personaggi all’interno del Marvel Cinematic Universe risalgano a Captain America: The Winter Soldier e ne mostra l’evoluzione avvenuta nei prodotti successivi.

Inoltre lo spettatore verrà a conoscenza di come sia stata sviluppata la trama di The Falcon and the Winter Soldier e di come siano state ideate e girate le adrenaliniche scene d’azione presenti nei sei episodi. Non mancheranno ovviamente intervisti agli attori protagonisti.

Vi ricordiamo che lo show diretto da Kari Skogland, con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, è arrivata su Disney Plus lo scorso 19 marzo e vede gli Avengers Falcon e il Soldato d’Inverno unire le forze con lo scopo di fermare i piani del gruppo terroristico dei Flag Smasher. Nel cast anche Wyatt Russell (John Walker), Emily VanCamp (Sharon Carter) Daniel Brühl (Barone Zemo), Danny Ramirez (Joaquin Torres), Adepero Oduye (Sarah Wilson) e Erin Kellyman (Karli Morgenthau).

Il primo episodio di Marvel Studios Assembled è arrivato lo scorso 12 marzo, portandoci dietro le quinte di WandaVision, prima serie TV dell’MCU.