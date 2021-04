L’incendiaria: Stephen King augura buon inizio riprese

Tra fine maggio e giugno inizieranno le riprese del film L’incendiaria, tratto dal romanzo di Stephen King, e lo stesso re dell’orrore ha voluto augurare il buon inizio di riprese a tutto il cast e la squadra di lavoro che si dedicherà al progetto.

Qui sotto trovate il post di Stephen King che ha augurato un hunka hunka burning love alla produzione de L’incendiaria.

I’m sending cast and crew a hunka hunka burning love. https://t.co/rGr9Z0f7k0 — Stephen King (@StephenKing) April 29, 2021

La storia è incentrata su una giovane ragazza di nome Charlie (Barrymore) le cui abilità pirocinetiche la rendono un bersaglio del Dipartimento di intelligence scientifica del governo degli Stati Uniti, alias The Shop. Il desiderio di utilizzare come arma le abilità della giovane portano Charlie e suo padre Andy alla fuga, ma alla fine ha luogo una resa dei conti, con Charlie che usa i suoi poteri pirocinetici per salvarsi dagli agenti del governo.

Zac Efron nel film ricoprirà il ruolo di Andy McGee, il padre di Charlene, la bambina protagonista che, grazie ai suoi poteri, è in grado di creare il fuoco e manipolarlo. Nel romanzo i poteri di Charlie vengono gestiti dal Governo, che vuole renderla una vera e propria arma.

