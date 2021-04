Guida autonoma, parla Elon Musk: “le strade sono progettate per gli uomini, è un problema”

Elon Musk punta il dito contro le infrastrutture stradali: "sono progettate per gli umani, non per le auto a guida autonoma".

Elon Musk punta il dito contro uno dei principali ostacoli al progresso delle auto a guida autonoma di Livello 4 e 5. Secondo il CEO di Tesla le strade non sono ancora adatte. Parafrasando: «le strade sono progettate per gli umani e non per le macchine».

Non è un caso che le nuove auto con guida autonoma di Livello 3 – almeno alcune, come la Honda Legend – funzioneranno grazie ad un meticoloso lavoro di mappatura delle principali autostrade. Per raggiungere livelli di sicurezza ottimale, non ci si può affidare esclusivamente ai sensori dell’auto. È importante che la macchina conosca ogni aspetto del tragitto.

Ma l’ideale è che le auto a guida autonoma possano comunicare in tempo reale con le infrastrutture stradale e su questo, per ovvi motivi non ci siamo ancora.

L’intero sistema stradale è progettato per dei sistemi neurali biologici dotati di sistema ottico

ha detto Elon Musk in un recente tweet. Una forma piuttosto lunga e stravagante per dire che le strade odierne sono fatte per le esigenze delle persone in carne ed ossa, e non per i software.

A major part of real-world AI has to be solved to make unsupervised, generalized full self-driving work, as the entire road system is designed for biological neural nets with optical imagers — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2021

Per quanto banale possa sembrare l’osservazione del N.1 di Tesla, in realtà centra un problema fondamentale: per rivoluzionare i trasporti non basta riempire di tecnologia le automobili, dobbiamo anche creare un ecosistema innovativo attorno alle vetture di prossima generazione. Anche per questo, il debutto delle auto con guida completamente autonoma sembra davvero molto distante.