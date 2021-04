Grano Rosso Sangue: le prime immagini del reboot

Dopo che qualche tempo fa è stato annunciato il film reboot di Grano Rosso Sangue, da poco sono state diffuse le prime immagini dedicate al nuovo lungometraggio che riprenderà il racconto di Stephen King da cui sono stati tratti diversi lungometraggi.

Qui sotto potete vedere le prime immagini tratte dal reboot di Grano Rosso Sangue.

La sinossi racconta di una dodicenne psicopatica che in una piccola città del Nebraska recluta tutti i bambini per scatenare una furia omicida, uccidendo gli adulti che si oppongono a lei. A tutto ciò si ribellerà una giovane liceale che vuole solo sopravvivere a questa carneficina.

Il regista del reboot di Grano rosso sangue sarà Kurt Wimmer, già autore del film fantascientifico Equilibrium.

Il reboot di Grano rosso sangue arriva dopo il primo film, intitolato in originale Children of the Corn, uscito nel 1984, diversi sequel ed un remake uscito nel 2018. La maggior parte di questi film sono usciti direttamente in versione Home Video, ed anche questo reboot potrebbe avere la stessa sorte.

Grano rosso sangue è tratto da un racconto di Stephen King intitolato I figli del grano, incluso nella raccolta di racconti A Volte Ritornano, pubblicata nel 1977. Al centro della storia c’è una coppia di neo-sposi che si ritrovano in un paesino sperduto del Nebraska a dover fare i conti con una comunità ed il culto per un inquietante dio pagano.