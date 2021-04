Fastweb porta la FTTH a 2,5Gbps in 30 città italiane

Fastweb porta la velocità della fibra ottica FTTH a 2,5 Gbps in 30 città italiane. Si parte da alcuni dei più importanti capoluoghi del Paese, e non solo. I clienti non devono fare nulla, il passaggio alle nuove performance avverrà in automatico, a patto che siano già state fatte le operazioni per installare la Fiber to the home.

La lista delle città coinvolte:

Milano

Bergamo

Brescia

Roma

Torino

Napoli

Genova

Venezia

Padova

Verona

Palermo

Bari

Bologna

Firenze

Parma

Pescara

Modena

Catania

Messina

Trieste

Reggio Calabria

Monza

Salerno

Trento

Perugia

Prato

Casalecchio di Reno

Reggio Emilia

San Lazzaro

Savena

Ancona

Fastweb continua a lavorare sulle tecnologie Fixed Wireless Acess, oltre che a portare le connessioni UltraFwa nelle cosiddette aree grigie. Per il momento sono 50 i comuni interessati dal progetto. Nel 2021 Fastweb punta a portare la copertura a 500 comuni italiani.

Contestualmente, dal 27 dicembre Fastweb lavora per mettere a disposizione dei suoi clienti, lato mobile, la rete 5G. L’azienda vuole coprire il 90% della popolazione italiana entro il 2025.