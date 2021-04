Castlevania 4: il trailer della nuova stagione della serie animata Netflix

30—Apr—2021 / 8:59 AM

Il 13 maggio su Netflix arriverà Castlevania 4, nuova stagione della serie animata basata sul noto videogioco. In attesa di poter vedere il seguito delle avventure di Trevor Belmont, Sypha Belnades ed Alucard, il servizio streaming ha diffuso il trailer:

Il trailer di Castlevania 4 vede Trevor e Sypha giungere nel luogo dove tutto ha avuto inizio, ovvero la chiesa dove è stata bruciata sul rogo la moglie di Dracula. Inoltre i due scoprono come qualcuno stia tentando di riportare in vita il potente vampiro. Nel frattempo Alucard decide di aiutare un villaggio contro le creature della notte, Carmilla e le sue sorelle sono pronte ad invadere il mondo e il Forgiatore Diabolico Isaac è pronto a mettere in atto il suo piano. Il tutto condito da magia e sangue.

La quarta stagione dovrebbe essere quella conclusiva, come vi avevamo già rivelato, alla quale dovrebbe poi succedere una serie spin-off.

La serie è ispirata al videogioco Castlevania III: Dracula’s Curse, uscito nel 1989 per Nintendo Entertainment System, ed è stata ideata dallo sceneggiatore Warren Ellis. Il debutto su Netflix è avvenuto nel 2017 e visto il successo dei primi quattro episodi nel 2018 e nel 2020 sono arrivate la seconda e terza stagione.

La storia vede protagonista l’ultimo discendente della famiglia cacciatrice di mostri dei Belmont, Trevor, che farà di tutto per proteggere la Valacchia dalla furia di Dracula e dalle sue creature. Al suo fianco la maga dei parlatori Sypha Belnades e Adrian Tepes (noto anche come Alucard), figlio di Dracula e di una donna umana.