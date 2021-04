Castlevania: la serie animata finirà con la quarta stagione

La serie animata dedicata a Castlevania, e sviluppata dalla piattaforma streaming di Netflix, sembra che sia destinata a concludersi con la quarta stagione. A confermare questa notizia è stato il sito Variety, che ha anche aggiunto che, successivamente, potrebbe essere sviluppata una serie spin-off.

L’ultima stagione sarà distribuita il prossimo mese su Netflix, considerando che sarà disponibile dal 13 maggio.

La prima stagione è stata distribuita nel 2017, e consisteva in soli quattro episodi. Mentre la seconda stagione è uscita nel 2018, formata da otto episodi, mentre la terza è arrivata a dieci episodi. La seconda stagione ha ottenuto un consenso del 100% sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

La serie è tratta dal popolare videogioco, ed in particolare da Castlevania III: Dracula’s Curse, uscito nel 1989 per Nintendo Entertainment System. Al centro delle stagioni c’è il percorso di Trevor Belmont, Adrian Tepes (noto anche come Alucard) e della maga Sypha Belnades fatto per cercare di salvare l’Europa da Dracula.

Parlando del successo della serie, il creatore Warren Ellis ha dichiarato: