Borderlands: una motion picture dal film ispirato al videogioco

Sono in corso di svolgimento le riprese di Borderlands, film live action ispirato al noto videogioco, ed in attesa di poterlo vedere l’attore Kevin Heart sul suo profilo Instagram ha condiviso una motion picture dal set che lo ritrae insieme agli altri protagonisti Haley Bennett, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt e Florian Munteanu ed al regista Eli Roth.

La storia vede Lilith, famigerata fuorilegge con un passato misterioso, tornare sul suo pianeta natale Pandora per trovare la figlia scomparsa del più potente S.O.B. dell’universo, Atlas. Ad aiutarla nell’impresa ci saranno l’ex mercenario in cerca di redenzione Roland, la demolizionista Tiny Tina, la sua muscolosa guardia del corpo Krieg, la scienziata Tannis e il saggio robot Claptrap. Questi improbabili eroi combatteranno contro mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe detenere la chiave di un potere inimmaginabile. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma lotteranno anche per qualcosa di più: l’un l’altro.

Il film di Borderlands, che arriverà prossimamente, è stato sceneggiato da Craig Mazin e vedrà Avi Arad e Ari Arad alla produzione tramite la loro Arad Productions. Nel cast ci saranno anche Cate Blanchett, Jack Black, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Ryann Redmond, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer e Bobby Lee.

La foto di Kevin Heart arriva a circa una settimana dalla pubblicazione della divertente e curiosa foto postata sui social da Jamie Lee Curtis.

Il primo videogioco di Borderlands, sviluppato dalla Gearbox Software, è arrivato nel 2010. Visto il successo nel corso degli anni sono arrivati due sequel.