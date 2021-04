Borderlands: Jamie Lee Curtis e la curiosa foto dal set

Jamie Lee Curtis ha rivelato un'immagine di Borderlands, per prendere in giro i suoi vecchi spot sullo yogurt Activia.

Jamie Lee Curtis ha rivelato una nuova foto dal set di Borderlands, ma non è niente di quello che ci aspettiamo. La nuova foto infatti vuole solo prendere in giro il momento in cui Jamie Lee Curtis era la portavoce di Activia.

Il franchise di Borderlands è iniziato nel 2009 quando 2K e Gearbox hanno rilasciato il primo videogioco su Xbox 360 e PlayStation 3. il progetto per un adattamento di Borderlands è in lavorazione dal 2015 ma è stato ufficialmente annunciato a febbraio 2020 quando Eli Roth ha preso le redini come regista.

Nel cast del film troviamo già Cate Blanchett nei panni di Lilith, Jack Black presterà la voce al robot Claptrap e Kevin Hart avrà il ruolo del soldato Roland. Jamie Lee Curtis sarà nei panni della Dr. Patricia Tannis, un personaggio che è apparso per la prima volta in Borderlands 2. Nonostante Curtis abbia recitato in diversi film iconici nel corso degli anni, il suo ruolo come portavoce dello yogurt probiotico Activia continua a perseguitarla.

Curtis ha recentemente pubblicato una foto su Instagram per sdrammatizzare la cosa. Il post dell’attrice può essere visto di seguito:

Borderlands ha ufficialmente iniziato le riprese all’inizio del mese. L’inizio della produzione è stato rivelato con un’immagine di Roth e Ariana Greenblatt, che interpreterà Tiny Tina, sul set. Ora che le riprese sono ufficialmente iniziate, probabilmente avremo molte più rivelazioni nei prossimi mesi.

Il post di Curtis sfortunatamente non rivela nulla su Borderlands se non il fatto che l’attrice è sul set per filmare le sue scene. Curtis ha semplicemente condiviso questa immagine per prendere in giro il suo ruolo come portavoce di Activia. Speriamo che presto arrivino nuove foto dal set, stavolta con molte più rivelazioni.

