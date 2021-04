Black Panther 2: Michael B. Jordan forse non ci sarà

Michael B. Jordan rivela che è improbabile che ritorni per il tanto atteso Black Panther 2 in uscita il prossimo anno.

Michael B. Jordan ha rivelato che è improbabile che ritorni per Black Panther 2. La maggior parte degli attori del primo film torneranno, tra cui Lupita Nyong’o (Nakia), Letitia Wright (Shuri), Daniel Kaluuya (W’Kabi), Danai Gurira (Okoye) e Winston Duke (M’Baku). Ryan Coogler sarà di nuovo alla regia del film.

Il personaggio interpretato da Michael B. Jordan nel film ha sfidato T’Challa per il trono e ha persino cercato di ucciderlo. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi e una lunga lotta, Killmonger muore proprio alla fine del film.

Visto che la Marvel a volte riporta in vita i personaggi (per es. Loki), molti si chiedevano se Killmonger sarebbe in qualche modo tornato per Black Panther 2. Secondo Jordan, è improbabile che ciò accada. In un’intervista con SXM, Jordan parla della sua possibile apparizione nel sequel:

Mai dire mai, non posso prevedere il futuro. Ma penso sia improbabile che il mio personaggio appaia in Black Panther 2. Tutto quello che so è che stanno sviluppando una sceneggiatura che è un riflesso di molte circostanze e della tragedia che abbiamo dovuto affrontare lo scorso anno.

Se il suo personaggio non ci sarà, questo crea la necessità di un nuovo antagonista. I dettagli della trama noti sono molto scarsi, ma è stato rivelato che la star messicana Tenoch Huerta avrebbe interpretato il ruolo dell’antagonista. La Marvel non ha confermato però chi interpreterà di preciso.

Coogler ha ammesso che scrivere la sceneggiatura del film è stata una sfida. Tuttavia, nella stessa intervista con Jordan, ha detto che crede che Coogler e Marvel troveranno un modo per fare un film degno di nota e rendere omaggio a Boseman.

