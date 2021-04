Il profilo ufficiale Twitter di Wheel of Time, la serie tv di Amazon Prime Video, ha rilasciato una nuova teaser clip che rivela il primo sguardo al personaggio di Lan Mandragoran, interpretato da Daniel Henney.

Lan Mandragoran pic.twitter.com/44DnK1qHTk — The Wheel Of Time (@TheWheelOfTime) April 28, 2021

Nel video Lan afferma “pensi di conoscere questo mondo… non sai niente” e poi inizia a colpire qualcuno con una spada. Lan Mandragoran è uno dei personaggi principali di Wheel of Time: un Custode legato a Moiraine Damodred, considerato uno degli spadaccini più abili al mondo (come possiamo notare nella teaser clip) e un leader naturale. In qualità di Custode, Lan ha la capacità di guarire dalle sue ferite molto più rapidamente degli uomini normali.

Inoltre quest’ultimo ha una forza e una velocità molto sviluppate, può restare senza cibo e riposare per lunghi periodi di tempo. L’uomo diventa rapidamente una sorta di mentore per il protagonista della serie, Rand, e gli insegna l’uso corretto della lama, oltre ad avere anche una relazione complicata con Moiraine (Rosamund Pike) e con l’amica di Rand, Nynaeve.

La serie tv è in sviluppo dal 2018, mentre le riprese a Praga sono iniziate alla fine del 2019 e poi interrotte a causa della pandemia. Ora la produzione è ripresa ed è ancora in fase di sviluppo. La storia segue Moiraine Damodred (Rosamund Pike), un membro dell’organizzazione tutta al femminile Aes Sedai, mentre si imbarca in una pericolosa missione.

Il cast include Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Madeleine Madden, Zoe Robins, Barney Harris e Daniel Henney. Ricordiamo che il progetto si basa sull’acclamata serie di romanzi fantasy di Robert R. R. Jordan, intitolata La Ruota del Tempo in italiano.

Al momento non è stata annunciata ancora una data di uscita ufficiale.

