Florence Pugh protagonista dell’adattamento cinematografico di The Wonder, il romanzo scritto da Emma Donoghue. Alla regia Sebastián Lelio.

Florence Pugh sarà la protagonista di The Wonder, l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Emma Donoghue, diretto da Sebastián Lelio (Gloria Bell, con Julianne Moore, e A Fantastic Woman) e scritto da Alice Birch, già sceneggiatrice di Normal People e Succession.

Ambientato alla fine del 1850, la storia segue un’infermiera inglese che si reca in un minuscolo villaggio in Irlanda per osservare quella che alcuni considerano un’anomalia medica e altri un miracolo: una giovane ragazza è sopravvissuta senza cibo per mesi. Mentre i turisti si riversano nella cabina dell’undicenne per assistere al bizzarro evento, un giornalista viene inviato a coprire l’evento.

Ricordiamo che Emma Donoghue ha scritto anche il romanzo Room, che ha ispirato l’omonimo film del 2015, con protagonisti Brie Larson e Jacob Tremblay. Presto vedremo Florence Pugh nell’horror di Ari Aster, intitolato Midsommar, e nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe Black Widow.

