Paddington 2 supera Quarto Potere: la reazione del regista

Il regista di Paddington 2, Paul King, ha reagito al fatto che il suo lungometraggio abbia appena superato Quarto Potere su Rotten Tomatoes, considerando che il film di Orson Welles ora ha un consenso del 99%, mentre il suo è al 100%.

Queste sono le parole di Paul King sul confronto tra Paddington 2 e sul capolavoro di Orson Welles:

Posso dire che è piacevole trovarsi in una lista in cui è presente Quarto Potere, però si tratta di una lista eccentrica, considerando il fatto che va da Quarto Potere a Paddington 2. Perciò cercherò di non prendere questa cosa in maniera troppo seria. Non voglio vagare con la mente al punto di costruirmi una Xanadu, ma ne creerò un modello, giusto nel caso.

In effetti avere un proprio film che supera come gradimento quello che può essere considerato come il miglior lungometraggio della storia del cinema fa piuttosto effetto. King ha anche scherzato sul fatto che, se Orson Welles fosse ancora vivo, avrebbe potuto fare, oggi come oggi, un film come Paddington 2.

Tutto ciò avviene mentre è stata annunciata la produzione di un terzo capitolo della saga di Paddington. I film su Paddington hanno mischiato live-action e CGI e sono stati un successo commerciale, considerando che hanno incassato rispettivamente 280 e 225 milioni.