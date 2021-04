Peacemaker: James Gunn si è ispirato a Captain America

James Gunn ha rivelato che l'ispirazione per la serie TV su Peacemaker è stato il vecchio telefilm su Captain America.

Peacemaker è la nuova serie TV DC Comics in lavorazione con un regista d’eccezione, ovvero James Gunn, il quale ha dichiarato che tra le ispirazioni per realizzare il personaggio c’è Captain America. Ma non si tratta del personaggio del Marvel Cinematic Universe di Chris Evans, bensì una delle prime trasposizioni live-action del character.

Queste sono le parole di James Gunn a riguardo:

Per Peacemaker ho preso spunto dall m****osa serie TV degli anni Settanta su Captain America, che adoravo quando ero bambino. Questo personaggio riesce a incarnare molte cose riguardo la società e la politica, che hanno a che fare con ciò che la gente pensa degli Stati Uniti d’America, e del Mondo intero. Potere raccontare queste storie che hanno a che fare con la coscienza sociale, ma capaci di essere anche stravaganti, rappresentano l’essenza stessa del personaggio.

Le riprese della serie TV sono attualmente in corso. Per lo show su Peacemaker sono stati coinvolti John Cena che interpreterà il protagonista Christopher Smith, aka Peacemaker, un vigilane pacifista che lotta per riportare la pace; Steve Agee sarà John Economos, Danielle Brooks farà Leota Adebayo, Robert Patrick sarà Auggie Smith, Jennifer Holland interpreterà Emilia Harcourt, Chris Conrad sarà Vigilante, Christopher Heyerdahl farà Captain Locke, Chukwudi Iwuji interpreterà Clemson Murn, Lochlyn Munro sarà Larry Fitzgibbon, Annie Chang farà Sophie Song, Elizabeth Faith Ludlow sarà Keeya, e Rizwan Manji sarà Jamil.