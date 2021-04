Invincible: Amazon rinnova la serie per una terza e quarta stagione

Domani, 30 aprile, sarà disponibile su Amazon Prime Video l’ultimo episodio della prima stagione di Invincible, e oggi è già arrivata una bellissima notizia per i suoi fan: la serie animata sui supereroi, adatta a tutti e basata sul fumetto creato da Robert Kirkman, è stata rinnovata per una terza e quarta stagione, che saranno poi rilasciati in esclusiva sul servizio di streaming. Ecco le parole del creatore Robert Kirman:

Sono estremamente grato ad Amazon per il supporto e la dedizione nei confronti di Invincible. Il fumetto è davvero una lettera d’amore per chi è cresciuto leggendoli e amandoli, come me e Cory Walker, ed è stato un viaggio gratificante vedere i nostri personaggi prendere nuovamente vita attraverso la serie animata. Non vediamo l’ora di continuare questa storia per almeno altre due stagioni.

Vernon Sanders, Co-Head of Television degli Amazon Studios, sulla serie animata Invincible ha aggiunto:

Invincible è un esempio lampante di come un approccio fresco e spigoloso al genere dei supereroi possa ottenere consensi dal pubblico di tutto il mondo. Siamo così felici che Invincible, uno dei nostri primi investimenti nel genere dell’animazione per adulti, abbia portato a casa proprio questo. La narrazione senza esclusione di colpi di Robert, unita a un cast vocale di prima classe, ha soddisfatto le aspettative più sfrenate dei fan e siamo entusiasti di rinnovare Invincible per una terza e quarta stagione da offrire ai fan.

Senza entrare nei dettagli, per evitare spoiler inutili e fastidiosi, vi ricordiamo che la prima stagione è incentrata sul diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo comune, se non fosse che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (JK Simmons). Mark (Invincible) sviluppa i suoi poteri, poco dopo aver compiuto i 18 anni d’età, e vuole seguire le orme di suo padre.

Nel cast di doppiatori troviamo molti volti conosciuti al grande pubblico: JK Simmons, Steven Yeun, Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson e Gray Griffin.

