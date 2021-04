Demonic: le prime immagini del film horror di Neil Blomkamp

Sono state rilasciate le prime immagini di Demonic, il nuovo film horror soprannaturale diretto da Neil Blomkamp, che uscirà il 20 agosto negli Stati Uniti, distribuito dall’indipendente IFC Midnight. Nel film una giovane donna scatena demoni terrificanti quando alcune forze soprannaturali, legate a una frattura del passato tra madre e figlia, vengono rivelate. Di seguito le foto:

Ricordiamo che Demonic è stato girato in Canada da Blomkamp durante la scorsa estate, segretamente e in piena pandemia. Ecco le parole del regista in merito alle riprese:

L’intero pianeta si stava spegnendo e i piani che avevo per altri film più grandi sono stati sospesi. Vivendo qui in questa zona, leggermente più rurale, ho pensato che sarebbe stata una cosa buona autofinanziare qualcosa in modo da poter realizzare altro di interessante. Da molto tempo sono molto interessato a film come Paranormal Activity e film a basso budget piuttosto terrificanti. Quindi abbiamo lavorato su questo concetto. È cresciuto ed è diventato più grande dei film come Paranormal Activity. Abbiamo utilizzato molte delle location all’esterno e le abbiamo girate durante l’estate.

Il cast di Demonic, di cui sopra potete vedere le prime immagini ufficiali concesse a EW, include Carly Pope, Chris William Martin e Michael Rogers. Per quanto riguarda gli interpreti, con cui il regista aveva già lavorato, Neil Blomkamp ha aggiunto:

Il cast comprende un gruppo di persone che mi piacevano molto. Tutto è nato dalla volontà di voler riunire le persone e girare qualcosa di cui potevamo avere il controllo. Ho sfogliato il catalogo di attori con cui avevo lavorato per il nostro materiale sperimentale su YouTube di Oats Studios. Ho lavorato con Carly Pope su alcuni pezzi, quindi ho subito pensato che sarebbe stata fantastica per la protagonista femminile. Eravamo un gruppo di amici molto affiatato.

Potrebbe interessare: