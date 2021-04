Viggo Mortensen sarà tra i protagonisti di Crimes of the Future, il nuovo thriller di fantascienza diretto da David Cronenberg.

Dopo sette anni di silenzio – la sua ultima pellicola, Maps to the Star, è uscita nel 2014 -, David Cronenberg torna a dirigere un nuovo film, un thriller di fantascienza intitolato Crimes of the Future (da non confondere con l’omonimo film del 1970) e con protagonista Viggo Mortensen. Le riprese cominceranno questa estate ad Atene, in Grecia, e proseguiranno per circa 30 giorni: dal 2 agosto al 10 settembre.

Protagonisti di Crimes of the Future, oltre a Viggo Mortensen, saranno Léa Seydoux e Kristen Stewart. Insieme a loro, nel cast del film, scritto dallo stesso Cronenberg, sono presenti anche Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar e Lihi Kornowski. Si tratta della prima sceneggiatura fantascientifica di Cronenberg dai tempi di eXistenZ, uscito nel 1999. Ecco la sinossi ufficiale:

Il film è un tuffo profondo in un futuro non troppo lontano in cui l’umanità sta imparando ad adattarsi al nuovo ambiente. Questa evoluzione porta gli umani oltre il loro stato naturale, in una metamorfosi, alterando la loro composizione biologica. Mentre alcuni di essi abbracciano il potenziale illimitato del transumanesimo, altri tentano di controllarlo. In ogni caso, la “sindrome da evoluzione accelerata” si sta diffondendo rapidamente. Saul Tenser è un artista di performance che ha abbracciato la sindrome dell’evoluzione accelerata, facendo nascere organi nuovi e inaspettati nel suo corpo. Insieme al suo partner Caprice, Tenser ha trasformato la rimozione di questi organi in uno spettacolo per i suoi fedeli seguaci. Uno show da poter ammirare in tempo reale grazie al teatro. Il governo e una strana sottocultura, presente nel luogo, prendono atto della situazione e Tenser è costretto a capire cosa potrebbe fare.

Il film segna la quarta collaborazione tra Cronenberg e Mortensen (A History of Violence e Eastern Promises) e tra il regista e Lantos (Eastern Promises, eXistenZ e Crash). Crimes of the Future è una co-produzione di Serendipity Point Films e Argonauts.

Potrebbe interessare: